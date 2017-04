Etudiante de 18 ans avec expérience propose des services de baby-sitting, de sortie de l’école et/ou d’aide aux devoirs , en anglais en particulier (détentrice d’un bac OIB au Lycée International de St Germain-en-Laye avec 20/20 en anglais, et du Cambridge Certificate of Proficiency in English).

Disponible au +33 06 51 23 04 55.