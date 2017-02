La Brunetterie transformée en parking

La Mairie d’Orgeval a décidé de procéder à la démolition du manoir de la Brunetterie.

Le devenir du Parc reste flou : seule est lancée la suppression des écoulements d’eau pour permettre l’élargissement de la rue Colombet pour le projet d’urbanisation du même nom. Par ailleurs, la Mairie a décidé d’y créer un grand parking provisoire qui pourrait bien devenir définitif et défigurera ce qui aurait pu être le poumon vert du village …

Une étude avait été menée par des étudiantes de l’Ensav de Versailles : Etude Domaine de la Brunetterie.

Le manoir de la Brunetterie date de la fin du XIXe siècle. L’orangerie est un peu plus ancienne : 1860. Le parc avait été dessiné par le paysagiste connu Édouard André qui a conçu notamment les parcs de Monte-Carlo et de Luxembourg. La propriété a été ensuite été rachetée par la famille Foisil et en 1991 par la commune d’Orgeval. Depuis, le manoir a été laissé à l’abandon et s’est peu à peu irrémédiablement dégradé.