Classement 2017 des lycées Orgeval

L’Education Nationale a présenté son classement 2017 des lycées proches d’Orgeval. Nous présentons ci-dessous les résultats des Lycées privés et publics Yvelinois proches d’ Orgeval.

Les choix des Orgevalais :

Pour le Public : Le Lycée Le Corbusier (Public) à Poissy accueille les lycéens orgevalais (collège à Chambourcy). Mais certains s’arrangent pour aller à Charles-de-Gaulle (Public) toujours à Poissy ou encore Jeanne d’Albret (Public – St Germain-en-Laye).

Les élèves issus du Privé (école primaire Jeanne d’Arc à Orgeval) choisissent le plus souvent L’Institut Notre-Dame ou IND (Privé – St Germain-en-Laye) ou Notre-Dame Les Oiseaux (Privé – Verneuil) ou encore Le Lycée international (Public, St Germain-en-Laye) pour les bilingues.

Les établissements de Poissy, Verneuil et de St-Germain-en-Laye sont desservis d’Orgeval par des bus scolaires ou des liaisons régulières. Attention : il reste relativement aisé d’intégrer le Privé jusqu’à l’entrée au Collège (inscription avant décembre). Après, seules les candidatures des meilleurs élèves du Public sont retenues.

Les critères d’évaluation des lycées : les taux d’accès de Seconde et Première au bac qui mesurent la sélection opérée avant l’année de Terminale, le taux de réussite au bac par filière (taux brut), la Valeur ajoutée de l’établissement par rapport à la moyenne de l’Académie. Ce dernier critère est intéressant car il mesure l’apport de l’établissement par rapport à ce qui est attendu selon l’âge, l’origine sociale et le niveau au Brevet de ses élèves. Sa limite : lorsque le résultat attendu s’approche de 100 comme pour Notre-Dame de St-Germain, la valeur ajoutée est forcément minime et le lycée est “sanctionné” dans les classements au moindre faux pas d’un seul élève sur plus de 300 bacheliers présentés chaque année.

Institut Notre-Dame – St-Germain-en-Laye (Privé)

Dans les meilleurs lycées depuis des années. Classé 6e lycée yvelinois par Le Point, noté 17/20 par L’Express. Pas de 100% de réussite au bac cette fois : 1 échec sur 152 élèves en S qui coûte cher en termes de classement même si ce n’est pas très significatif. Les taux d’accès au Bac des élèves de Seconde et Première sont supérieurs de 2 points à ceux attendus, ce qui montre que la sélection reste raisonnable.

Série Taux brut Attendu Valeur ajoutée Nbre élèves Toutes séries 100 99 +1 345 L 100 98 +2 30 ES 100 99 +1 136 S 99 99 0 152 STMG (Jean-Paul II) 100 98 +2 27

Lycée international – Saint-Germain-en-Laye (Public, réservé aux élèves bilingues)

Meilleur lycée yvelinois et dans les premiers français depuis des années. Noté 17,3/20 par L’Express. Résultats à 100% cette année.

Série Taux Brut Attendu Valeur ajoutée Nbre élèves Toutes séries 100 98 +2 330 L 100 99 +1 21 ES 100 98 +2 137 S 100 99 +1 172

Notre-Dame Les Oiseaux – Verneuil (Privé)

Classé dans les meilleurs lycées yvelinois et français depuis des années. Classé 5e lycée yvelinois par Le Point, noté 17/20 par L’Express. Comme le lycée international, 100% de réussite cette année avec une remontée du coup dans les classements.

Série Taux brut Attendu Valeur ajoutée Nbre élèves Toutes séries 100 98 +2 314 L 100 98 +2 29 ES 100 98 +2 82 S 100 98 +2 150 STMG 100 98 +2 28 STL 100 97 +3 32

St-Erembert – Saint-Germain-en-Laye (Privé)

Classé dans les meilleurs lycées yvelinois et français depuis des années. Classé 29e lycée yvelinois par Le Point, noté 14,9/20 par L’Express. Mauvais résultats cette année en STI2D qui font plonger le lycée dans les classements.

Série Taux brut Attendu Valeur ajoutée Nbre élèves Toutes séries 100 99 +1 246 L 100 99 +1 15 ES 100 99 +1 68 S 100 99 +1 119 Sti2d 93 96 -3 44

Jeanne d’Albret – Saint-Germain-en-Laye (Public, lycée pour la classe européenne du collège public de Chambourcy)

Classé dans les bons lycées yvelinois depuis des années. Classé 34e lycée yvelinois par Le Point, noté 14,5/20 par L’Express. 95% de réussite cette année avec des résultats en S moins bons qu’attendus.

Série Taux brut Attendu Valeur ajoutée Nbre élèves Toutes séries 95 97 -2 458 L 100 97 +3 53 ES 97 95 +2 161 S 93 97 -4 244

Charles-de-Gaulle – Poissy (Public)

Classé dans les bons lycées yvelinois depuis des années, le lycée progresse notablement dans les classements. Classé 24e lycée yvelinois par Le Point, noté 15/20 par L’Express. Très bons résultats en S cette année avec 99% de réussite.

Série Taux brut Attendu Valeur ajoutée Nbre élèves Toutes séries 96 94 +2 339 ES 92 93 -1 63 S 99 94 +5 191 Sti2d 91 94 -3 85

Le Corbusier – Poissy (Public, lycée pour les Orgevalais après le collège de Chambourcy)

Classé 49e lycée yvelinois par Le Point, noté 13,7/20 par L’Express. Ce lycée qui cumule les difficultés connait une amélioration régulière de ses résultats grâce à la mobilisation des équipes enseignantes. Bons résultats en ES cette année et par contre en retrait en S contrairement aux années précédentes.