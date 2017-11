Démission du Maire d’Orgeval

M. Tasset, maire d’Orgeval, a confirmé au Parisien Dimanche 15 octobre 2017 sa décision de démissionner au 31/12/2017. La rumeur courait depuis quelque temps dans le village et nous avons publié l’info samedi sur la page Facebook d’Orgeval.

Le nouveau maire sera élu par le conseil municipal sans qu’il soit probablement procédé à de nouvelles élections.

Le nouveau Maire devrait être M. Juillet, actuel premier adjoint, d’après certains élus de la majorité municipale.

Le Maire a justifié sa décision par raisons médicale et privée, et précisé qu’il déménagerait très probablement à Nantes.

Il a démenti tout lien avec la confirmation toute récente par la Cour de Cassation de sa condamnation pour complicité de prise illégale d’intérêt pour des travaux d’urbanisme réalisés par la commune au profit d’un maire-adjoint en mai 2007. Pourtant, on ne peut s’empêcher de penser que cette tache sur son cv a été un élément déclencheur : elle a été largement relayée en début de semaine dernière par la distribution d’un tract à tous les Orgevalais par M. Louvet, opposant de longue date de M. Tasset. Et elle avait donné lieu aussi à des échanges très vifs entre opposition et majorité lors du dernier conseil municipal.