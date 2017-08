Obsèques de Claude Rich à Orgeval mercredi 26 juillet 2017

Les obsèques du comédien Claude Rich, décédé le Mercredi 21 juillet à l’âge de 88 ans, se sont déroulées mercredi à Orgeval en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul d’Orgeval.

Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles, aidè du père Ménard qui officie à Orgeval et a accompagné sa fin de vie et de Thierry Faure, le curé de Saint-Germain-en-Laye qui fut curé d’Orgeval et avait bien connu Claude Rich, paroissien assidu, a célébré la messe en présence de la famille et de nombreux amis et anonymes qui avaient tenu à adresser un dernier hommage à l’acteur disparu, roses blanches à la main.

Dans le public, on pouvoir voir Catherine Rich, son épouse, ses filles Delphine et Natalie, Claude Brasseur, Antoine Dulery, Pierre Vernier et Jean-François Balmer. M. Tasset, maire d’Orgeval ou Claude Rich avait acheté une maison 1957 et habitait, a déclaré : ” C’était un des citoyens les plus attachants, c’était mon devoir d’être présent“.

Claude Rich a connu une très belle carrière d’acteur du cinéma avec les Tontons flingueurs, Oscar, Adieu poulet, Le Crabe-Tambour, La Guerre des polices, Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre et de nombreux autres films, au théâtre bien sûr, notamment à la comédie Française.