Présidentielle 2017 à Orgeval Second Tour

Présidentielles 2017, Second tour à Orgeval

Le candidat En Marche prend largement la première place à Orgeval avec près de 81% des voix au second Tour des élections Présidentielles 2017, après 30% au Premier Tour. Les sympathisants de Fillon (43% au Premier Tour) se sont donc largement reportés vers lui. Marine Le Pen fait un score plutôt décevant par rapport à ce qui était attendu avec 19,01%. Le Taux d’abstention a augmenté : 25% contre 21% au Premier Tour avec 6 points de plus pour les bulletins blancs et nuls, certains Orgevalais manifestant ainsi leur mécontentement face au choix proposé.

Emmanuel Macron, En marche ! 80,99 % soit 2 672 votes (77,15% Yvelines – 66,1% France)



Marine Le Pen, Front National, 19,01 % 627 votes (22,85% Yvelines – 33,9% France

Taux d’abstention : 25,68 %

Inscrits 4 884

Abstentions 1 254 25,68 %

Votants 3 630 74,32 %

Blancs 274 5,61 %

Nuls 57 1,17 %

Exprimes 3 299 67,55 %

Les % de votes en tenant compte de l’abstention et des votes blancs ou nuls :