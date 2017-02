L’ immobilier à Orgeval semble stabilisé à Orgeval en mars 2017 après une nouvelle baisse en 2016, -5% selon Se Loger.



Le plus gros programme neuf en cours situé en plein centre-ville, “Place du Colombet” (CFH), livrable en 2020, propose une centaine de logements à la vente avec des prestations haut de gamme (ascenseurs, parking souterrain, commerces …) : 10 studios (30m2), 34 2 pièces (42m2), 7 3 pièces 560m2) et 5 4 pièces (78m2) et 14 villas de 4 (80m2) ou 5 pièces (87m2). Prix : autour de 4.500€/m2. Plus d’infos : 0 805 854 400.

L’évolution des prix de l’immobilier à Orgeval est à peu près stabilisée sur un an, très certainement grâce aux taux bas mais le stock de maisons à vendre reste important. Le site SeLoger.com recense 18 pages d’annonces de maisons à vendre à Orgeval, soit environ 350 annonces, ou encore 5% à 7% du parc immobilier. Les 8 maisons les plus chères sont proposées entre 1.200.000€ et 1.790.000€. A ce niveau de prix, la demande est rare et porte sur des biens qui présentent des prestations exceptionnelles, maison typiquement yvelinoise, piscine, …

Toutes surfaces confondues, le prix actuel des maisons dans l’ancien à Orgeval s’établit d’après nos estimations à 3.200 € / m2, toujours très inférieur au plus haut atteint en janvier 2012 à 4.000 € / m2. Selon les rues et les hameaux, les prix varient du simple au double.

Selon MeilleursAgents.com, le prix moyen est de 3.423 € / m2 (de 2.220 € à 4 049 € selon les rues). Pour Efficity, le prix moyen s’établit à 3 270 € / m (de 2 450 € à 4 190 €). Se Loger annonce 3 445 €/m² (de 2 373 à 4 695 €). Idem à peu de choses près pour la Cote Immo.

La tendance semble plus ou moins étale avec des délais de vente qui ont diminué. Difficile de faire un pronostic pour la suite mais la mulitplication des programmes Neuf pourrait peser sur l’ancien dans les prochaines années.