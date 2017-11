Propose baby sitting Orgeval

Je suis la seconde d’une famille de 4 enfants et j’ai également réalisé de nombreux babysitting depuis plus de 6 ans maintenant. Je suis étudiante en 4ème année à l’université et je suis disponible tous les soirs de la semaine ou le weekend pour garder vos enfants. J’ai gardé des enfants de 2 mois jusqu’à 12 ans. Je suis également disponible pour des gardes d’urgence la semaine et le weekends. N’hésitez pas à me contacter par message pour plus d’informations. Je suis aussi véhiculé.

Merci, Blandine, Tel: 06 28 33 55 01