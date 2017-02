J’ai 17 ans et je suis en terminale. Je cherche à faire du babysitting.

Je suis sérieuse et j’ai déjà gardé des enfants durant toute une journée ainsi que des bébés.

Si vous avez besoin, je garderai vos bouts de choux avec plaisir!

Vous pouvez me contactez au 06.46.23.38.52 ou à l’adresse mail suivante, victoire.adda@gmail.com .

Victoire.