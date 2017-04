Propose garde enfants Orgeval

Bonjour à toutes et à tous,

Etudiante de 23 ans, dans le domaine paramédical, je recherche des gardes d’enfants pour tout le mois de juillet. Mes études m’ont permis de confirmer mon affection pour le domaine social et la relation aux autres.

Je suis mature, aimante et attentionnée. Je travaille avec de nombreuses familles (enfants de 1 à 11 ans) depuis près de 4 ans et noue très généralement de très bons liens avec chacune des familles. J’ai de nombreuses recommandations.

Je suis véhiculée, ce qui me permet d’effectuer des trajets (activités extra-scolaires … ect).

Consciente que cette annonce ne dévoilera pas toute ma personnalité, n’hésitez pas à me contacter pour un premier contact.

A bientôt : )

Margaux margaux1.feuillet@hotmail.fr