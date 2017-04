Nous habitons sur Orgeval et nous recherchons une personne de confiance, véhiculée, pour assurer la sortie de crèche de notre fils de 2 ans et la sortie d’école de notre fille de 5 ans au moins 3 soirs par semaine à partir de mi-mai 2017. Les jours concernés et horaires sont à discuter. Possibilité de garde le mercredi-après-midi également si vous êtes intéressé(e). N’hésitez pas à me contacter au 0666211427.