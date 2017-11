C’est la rentrée 2017 à Orgeval après un été particulièrement arrosé, en tout cas au mois d’août.

Bonne rentrée à tous !

Les dernières infos Orgevalscope : La Brunetterie, c’est fini ! le bâtiment a été démoli, une chape devrait être coulée et le parc de la Brunetterie va devenir maintenant un parking – provisoire ? pendant les longs travaux du projet Colombet, au moins jusqu’en 2020. Mais avec les problèmes de stationnement en centre-ville qui vont fortement s’aggraver dans les années à venir, le provisoire pourrait devenir définitif. Le parking défigurera ce qui aurait pu être le poumon vert du village … Le manoir de la Brunetterie datait de la fin du XIXe siècle. L’orangerie qui est préservée est un peu plus ancienne : 1860. Le parc qui compte un joli bassin vers le bas avait été dessiné par le paysagiste connu Édouard André qui a conçu notamment les parcs de Monte-Carlo et de Luxembourg. La propriété avait appartenu ensuite à la famille Foisil et été rachetée en 1991 par la commune d’Orgeval. Depuis, le manoir avait été laissé à l’abandon et s’était peu à peu irrémédiablement dégradé.

A noter aussi : la rue de Colombet sera fermée jusqu’à début octobre pour la réfection des écoulements et comme d’habitude, les bois au-dessus du plateau St Marc sont constellés d’ordures pas très ragoutantes. A éviter …

Rentrée des classes le Mardi 5 septembre 2017.

Forum des association à Orgeval, Samedi 9 septembre 2017 de 10h à 17h au Plateau Saint-Marc. Attention, le stationnement se fera dans le parc de la Brunetterie. Pour s’inscrire aux activités sportives et culturelles proposées par les associations orgevalaises.

Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre.

Conseil Municipal le 26 septembre à 20h30 en Mairie, ouvert à tous.

Pas de brocante à Orgeval cette année compte tenu de vigiepirate.